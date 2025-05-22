Подмосковье поделилось опытом развития ЖКХ с ассоциацией ЗАТО России

В областном правительстве прошла стратегическая сессия, посвященная разработке новых решений в закрытых административно-территориальных образованиях. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев представил коллегам эффективные практики отрасли ЖКХ, применяемые сейчас в регионе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди ключевых концепций:

диспетчеризация водозаборных узлов и канализационно-насосных станций;

кадровый аудит руководящего состава муниципалитетов и ресурсоснабжающих предприятий;

анализ технологических инцидентов на сетях и работа по принципу эскалации.

«Сейчас активно применяем принцип эскалации. Совместно с центром управления регионом мы мониторим состояние ВЗУ, КНС и других объектов инфраструктуры. При появлении фонящих адресов специалисты ЦУР в онлайн-режиме заполняют информацию об адресе и характере проблемы, а также бригаде, вышедшей на место, и контактном номере заявителя. Если муниципальный ЦУР не отрабатывает вопрос своевременно, то через час он поднимается на уровень замглавы. Далее на главу и министра, соответственно. На стратегически значимых территориях ЗАТО особенно важна надежность и бесперебойность работы коммунальной инфраструктуры, поэтому сегодня с коллегами поделились нашими положительными практиками, которые уже подтвердили свою эффективность», — сказал Григорьев.

Также с докладом выступил генеральный директор «Управления технического надзора капитального ремонта Московской области» Михаил Чебриков, в котором поделился цифровыми практиками, применяемыми в области стройконтроля.

Так, например, с 2025 года организация уже практикует использование искусственного интеллекта при экспертизе проектно-сметной документации и составлении технического заключения о конструкциях.

Участие в мероприятии приняли представители ассоциации содействия развитию ЗАТО России, министерства территориальной политики региона, МЧС России, Фонда «Сколково» и ассоциации председателей советов МКД Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.