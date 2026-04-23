Подмосковье победило на чемпионате «Профессионалы» в апреле 2026

Студенты и школьники Московской области заняли все призовые места в газовых компетенциях на финале чемпионата «Профессионалы», который прошел с 1 по 22 апреля 2026 года в Щелковском колледже. Регион подтвердил статус ведущего кадрового центра отрасли, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Финал чемпионата «Профессионалы» прошел на базе Щелковского колледжа. Одной из ключевых стала компетенция «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», разработанная при участии «Мособлгаза». Представители Подмосковья заняли все призовые места в газовых направлениях.

В основной компетенции победил студент Щелковского колледжа, целевой сотрудник филиала «Восток» Максим Овсянников. Среди юниоров первое место занял школьник из Фрязино Степан Князев. В компетенции «Обслуживание бытового газового оборудования» лучшим стал студент Владислав Зыков.

«Успех нашей региональной команды на чемпионате «Профессионалы» наглядно демонстрирует эффективность модели партнерства между образованием и бизнесом. Совместная разработка компетенций с Мособлгазом, целевое обучение, доступ к современному оборудованию и реальным задачам отрасли — вот формула, которая позволила нашим студентам и школьникам занять все призовые места в газовых направлениях», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что победа стала результатом системной работы и практико-ориентированного подхода к обучению.

«Мы не просто учим теории, а даем реальную производственную практику, вовлекая студентов в решение настоящих отраслевых задач. Именно такой подход позволяет уверенно обходить соперников со всей страны», — пояснил Баранов.

В чемпионате участвовали представители регионов от Санкт-Петербурга до Хабаровского края, включая Татарстан, Башкортостан, Ростовскую и Новосибирскую области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.