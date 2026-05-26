Подмосковье обсудило с Запорожьем цифровизацию ЖКХ

Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ГАУ ЗО «Госстройэкспертиза» провели рабочую встречу по вопросам применения цифровых технологий при строительстве и модернизации инженерной инфраструктуры. Стороны обменялись опытом и наметили направления сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Участники обсудили внедрение цифровых сервисов на объектах инженерной инфраструктуры, включая очистные сооружения, водозаборные узлы, сети водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделили применению технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве.

Также стороны рассмотрели использование цифровых платформ для мониторинга и управления строительными процессами, автоматизацию контроля качества строительно-монтажных работ и повышение прозрачности взаимодействия между заказчиками, подрядчиками и надзорными органами за счет цифровых решений.

По итогам встречи специалисты определили перспективные направления совместной работы. В их числе — пилотное тестирование цифровых инструментов на объектах Запорожской области с учетом опыта Подмосковья, проведение обучающих семинаров и вебинаров, а также создание единой цифровой среды для обмена данными между участниками строительных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.