Больше всего людей, разделяющих отходы, живет в Московской области. Таковы данные ежегодного опроса, который проводит Российский экологический оператор. Как выяснилось, в нашем регионе 69% опрошенных сортируют отходы, как минимум, в два контейнера (вторсырье и смешанные отходы), сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Прекрасно, что в Подмосковье живет больше всего людей, которые осознают свою экологическую ответственность, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Причем эта тенденция уже выходит за рамки обычного разделения отходов на кухне. Все больше жителей, например, подают заявки на вывоз строительного мусора вместо того, чтобы выбрасывать его в контейнеры для коммунальных отходов. Такое стало возможным благодаря, в первую очередь, широкой разъяснительной работе, которую мы ведем совместно с муниципалитетами. Свою роль играют и постоянные надзорные мероприятия по профилактике в этой сфере. Однако, повторюсь, главный фактор снижения экологического следа — экологическое просвещение и продвижение идеи личной ответственности за состояние окружающей среды».

По данным РЭО, всего 52,5% жителей российских регионов стабильно занимаются сортировкой отходов в быту. В тройку лидеров, помимо Подмосковья, входят Липецкая область (68%) и Москва (66%).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.