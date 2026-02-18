Подготовку к новому отопительному периоду обсудили в Мытищах

17 февраля в администрации городского округа Мытищи прошло кустовое совещание по вопросам подготовки объектов топливно‑энергетического комплекса, жилищно‑коммунального хозяйства и социальной сферы Московской области к отопительному периоду 2026–2027 годов. Мероприятие прошло под руководством советника министра Министерства энергетики Московской области Владимира Мельника, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На совещании руководителям управлений городских округов довели информацию о новых требованиях к подготовке объектов к осенне‑зимнему периоду и установленных сроках выполнения необходимых мероприятий.

Директор управления ЖКХ городского округа Мытищи Станислав Карнаухов сообщил, что к следующему зимнему периоду предстоит подготовить 61 котельную, 280 км тепловых сетей и 1 336 многоквартирных домов. Он также подчеркнул, что совместно с Министерством энергетики и Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области будет организован регулярный мониторинг объектов теплоснабжения и многоквартирных домов.

Во встрече приняли участие представители администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево‑Посадский, а также управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.