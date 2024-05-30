Подготовка тепловых сетей к отопительному сезону началась в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск начались гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2024–2025 гг. Одними из первых опрессовку прошли сети, идущие от котельной на улице Стеклозаводской в микрорайоне ЦМИС, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для диагностики в сети подают избыточное давление. Оно позволяет выявить повреждения и ненадежные участки. Их своевременный ремонт обеспечит бесперебойное теплоснабжение в осенне-зимний период.

«Чем эффективнее пройдут все испытания, тем спокойнее мы проведем предстоящую зиму. По опрессовке сетей на ул. Стеклозаводской выявили одну утечку. Проблемный участок отсекли. Будем работать над восстановлением. Наиболее масштабные работы в этом районе пройдут непосредственно на самой котельной. Там планируется проведение реконструкции и обновление оборудования», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в городском округе Солнечногорск проведут свыше 50 гидравлических испытаний. Завершить последнюю опрессовку планируют в конце июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.