Из Подольска 15 июня отправили гумгруз в зону СВО

Гуманитарный груз для военнослужащих отправили 15 июня из Подольска в зону специальной военной операции. Вещи передали депутат совета депутатов Виктор Щукин, представители ассоциации ветеранов СВО и администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор помощи организован в волонтерском центре на улице Ульяновых. Отсюда необходимые вещи регулярно направляют на передовую.

За грузом прибыл боец из Подольска с позывным «Куман». Его сопровождали жена Светлана и маленькая дочь. Вечером военнослужащий повез на Купянское направление дизель-генератор и аккумуляторы.

Также бойцам передали письма со словами поддержки и благодарности от юных жителей округа. В администрации подчеркнули, что для военнослужащих важны внимание и моральная поддержка.

Присоединиться к сбору можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Волонтерский центр по адресу улица Ульяновых, 1 ежедневно принимает помощь для бойцов. Телефон: +7 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.