Студентки из Подольска выступили на фестивале в Хабаровске

Студентки Подольского колледжа имени А.В. Никулина представили Московскую область на XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Хабаровске, который завершился 12 июня. В состав региональной делегации вошли Дарья Кучерова и Владислава Филатова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В юбилейном фестивале приняли участие более 1500 студентов колледжей и техникумов со всей страны. Представительницы Подольска вошли в делегацию Московской области и выступили на одной из главных студенческих площадок страны.

«Фестиваль в Хабаровске — это то, что я буду вспоминать с мурашками по коже. Мы прожили эту неделю в ритме выступлений, мастер-классов и ярких эмоций. Получили колоссальный опыт, выступили на большой сцене, нашли новых друзей и зарядились энергией для новых побед», — поделилась Дарья Кучерова.

Весной девушки успешно выступили на муниципальном и региональном этапах конкурса. Владислава Филатова завоевала Гран-при в театральном направлении, а Дарья Кучерова стала лауреатом первой степени в танцевальном.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.