В Подмосковье врачи напомнили правила безопасности для детей летом

Врачи Московской области напомнили родителям о мерах безопасности в период летних каникул на фоне роста обращений к детским травматологам. Специалисты призвали усилить контроль за детьми во время отдыха и соблюдать простые правила профилактики травм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С началом школьных каникул в регионе традиционно увеличивается число обращений к детским травматологам. По словам медиков, чаще всего дети получают травмы во время активных игр на улице, катания на велосипедах, самокатах и роликах, а также у водоемов и рядом с проезжей частью.

Врачи рекомендуют не оставлять детей без присмотра, регулярно напоминать им правила перехода дороги и объяснять, что игры возле проезжей части смертельно опасны. При использовании средств индивидуальной мобильности необходимо надевать шлем, налокотники, наколенники и защиту для запястий, а также заранее проверять исправность транспорта.

Купаться специалисты советуют только в специально оборудованных местах и обязательно под контролем взрослых. Важно защищать ребенка от перегрева: использовать солнцезащитный крем и головные уборы, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00.

Отдельное внимание медики уделили пожарной безопасности. Детям нельзя приближаться к кострам, мангалам и раскаленным поверхностям. В Подмосковье действует особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня вне оборудованных площадок.

Родителям также рекомендуют изучить основы первой помощи при ушибах, порезах и ожогах. В случае травмы необходимо сохранять спокойствие, оценить состояние ребенка и при необходимости вызвать скорую помощь по телефонам 112 или 103.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.