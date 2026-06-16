сегодня в 15:31

Тренер из Воскресенска выиграл два золота чемпионата России

Тренер-преподаватель спортивной школы Воскресенска Вадим Ицков завоевал две золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате России по бадминтону среди ветеранов, который прошел с 11 по 15 июня в Ельце Липецкой области. В турнире участвовали 224 спортсмена из 41 региона страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат России по бадминтону среди ветеранов собрал в Ельце 224 сильнейших спортсмена из 41 региона. В условиях высокой конкуренции достойно выступил играющий тренер-преподаватель МБУ ДО «СШ по единоборствам» Вадим Ицков.

Он завоевал золото в одиночном разряде и в смешанном разряде, а также стал бронзовым призером в парном разряде. Эти результаты стали итогом регулярных тренировок, дисциплины и многолетней подготовки.

Вадим Ицков совмещает личные выступления с тренерской работой и передает опыт воспитанникам. Его успехи на всероссийском уровне служат примером для молодых спортсменов Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.