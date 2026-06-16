«Алые паруса» 2026 в Санкт-Петербурге: дата, программа и лучшие места для просмотра шоу
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
В 2026 году один из самых романтичных и масштабных праздников выпускников России — «Алые паруса» — вновь озарит Северную столицу. Это событие, ставшее символом взросления и исполнения желаний, традиционно собирает тысячи зрителей на берегах Невы.
Дата проведения «Алых парусов» в 2026 году
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
У главного молодежного праздника страны нет фиксированной календарной даты. По многолетней традиции организаторы выбирают субботу в конце июня, которая максимально близко совпадает с пиком самых светлых белых ночей, когда солнце едва заходит за горизонт, оставляя на небе романтичные сумерки. При выборе даты существует лишь одно незыблемое правило: торжество никогда не назначают на 22 июня — День памяти и скорби.
В 2026 году официальной датой проведения «Алых парусов» утверждено 27 июня.
Основные праздничные мероприятия стартуют в субботу вечером, ориентировочно в 20:00–22:00, когда на Дворцовой площади начнется сбор выпускников и официальная часть. Сама же кульминация — водно-пиротехническое шоу и появление легендарного корабля — развернется в акватории Невы уже глубокой ночью, в первые часы воскресенья, 28 июня (приблизительно в 00:40).
Когда пройдет генеральная репетиция «Алых парусов»
Фото - © Регина Ерофеева / Фотобанк Лори
Для тех, кто хочет увидеть знаменитый парусник без колоссального скопления людей, репетиции — идеальный шанс. Подготовка к такому сложному мероприятию требует ювелирной точности от экипажа и технических служб. Первые прогоны брига в акватории Невы проходят еще в середине июня (в частности, тренировочные проходы состоялись 11 и 12 июня). Однако самое захватывающее зрелище ждет жителей и гостей города за сутки до официального старта.
Генеральная репетиция «Алых парусов» состоится в ночь с 26 на 27 июня 2026 года.
Ориентировочное время проведения главного прогона — с 21:00 до 01:00. Именно в эту ночь бриг выходит в акваторию Невы напротив Дворцовой набережной в своем полном праздничном облачении — под развернутыми алыми парусами и в сопровождении динамического светового шоу. Мосты в эту ночь разводятся по особому графику, а корабль совершает несколько кругов под ними. Единственное отличие генеральной репетиции от самого праздника — отсутствие пиротехнического салюта, однако визуальная эстетика скользящего по темной воде судна ничуть не уступает оригинальному представлению.
Программа шоу «Алые паруса» 2026
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Организаторы «Алых парусов» из года в год придерживаются строжайшего правила: точная программа, имена ведущих, список приглашенных звезд и ключевая тема шоу держатся в строжайшем секрете практически до самого дня проведения. Сценарий и масштабные декорации раскрываются публике буквально за несколько дней до дня Х, когда на сайте городской администрации появляется официальный анонс.
Каждый год организаторы выбирают глобальную философскую или историческую тему. Например, в 2025 году концепция праздника была сформулирована как «Триумф добра над злом».
Если говорить о программе, то ориентиром могут служить прошлые сезоны. В 2025 году хедлайнером грандиозного концерта на Дворцовой площади стала легендарная Надежда Кадышева, чье выступление добавило празднику яркого национального колорита. Вместе с ней на сцену выходили популярные современные исполнители и кумиры молодежи: питерская рок-группа The Hatters, яркий молодой певец Akmal', поп-дуэт «5УТРА», певицы Зара и Валерия Bearwolf, а также культовые российские исполнители — группа «Иванушки International» и Вадим Самойлов. Ведущими вечера выступали Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина. В 2026 году зрителей точно ждет не менее звездный состав, в который войдут как топовые российские артисты, так и молодые петербургские таланты, прошедшие специальный открытый городской кастинг в начале июня.
Традиционный тайминг праздничной ночи выглядит следующим образом:
- 20:00–22:00 Проход выпускников, учителей и родителей на Дворцовую площадь по специальным пригласительным билетам. На большой сцене начинается разогрев и выступления молодежных коллективов.
- 22:00 Официальный старт праздника. Звучат поздравления от официальных лиц, включая руководство города и страны, после чего начинается масштабный многочасовой концерт звезд эстрады.
- 00:30 Завершение первой части концерта, многотысячная публика выпускников перемещается на Дворцовую набережную.
- 00:40 Старт кульминационного водно-пиротехнического шоу в акватории Невы. Лазерные спецэффекты, театрализованные номера на плавучих платформах у Стрелки Васильевского острова.
- 01:00 Грандиозный 10-минутный салют в честь выпускников, сопровождающий проход брига «Россия» под алыми парусами.
Как попасть на «Алые паруса», если ты не выпускник
Фото - © Григорий Евдокимов / Фотобанк Лори
Купить официальный билет на Дворцовую площадь невозможно. Городские власти и правоохранительные органы ежегодно предупреждают, что любые объявления о продаже билетов в интернете или с рук — это действия мошенников. Пройти по поддельным или чужим пригласительным через жесткие кордоны с металлоискателями и проверкой документов не удастся.
Тем не менее, для жителей города и туристов, не имеющих отношения к выпускным классам, есть легальные способы стать частью этого праздника:
- Посетить генеральную репетицию 26 июня. Это самый простой и доступный способ увидеть легендарный бриг во всей красе, с поднятыми алыми парусами и включенной подсветкой. В эту ночь доступ на большинство набережных свободен для всех желающих.
- Набережные за пределами закрытой зоны. В ночь самого праздника, 27 июня, акватория Невы просматривается со многих точек. Вход туда абсолютно бесплатный и открыт для каждого, но нужно быть готовым к огромному количеству людей.
- Специальные экскурсионные программы. Многие городские туроператоры предлагают комбо-экскурсии, которые включают вечернюю автобусную прогулку по Петербургу и последующее размещение на одной из открытых набережных с хорошим панорамным обзором, где гиды помогают занять выгодные места.
Откуда лучше всего смотреть за шоу «Алые паруса»
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Если вы твердо решили увидеть проход брига и салют в ночь с 27 на 28 июня, выбор локации имеет решающее значение. Маршрут корабля традиционно пролегает в самом сердце Петербурга: в прошлые годы судно начинало движение от Сенатской площади, проходило под Дворцовым мостом, совершало эффектный и сложный разворот в районе Зимней канавки и направлялось в сторону Троицкого моста.
Вот лучшие точки обзора, доступные для широкой публики:
- Благовещенский мост и Английская набережная. Отсюда открывается прекрасный вид на то, как парусник заходит в парадную акваторию Невы. Плюс этой локации — относительная удаленность от эпицентра толпы по сравнению с центральными точками.
- Университетская набережная и Набережная Лейтенанта Шмидта (Васильевский остров). Эти локации традиционно собирают тысячи зрителей. Отсюда отлично виден маршрут движения корабля и высотные залпы фейерверка. Места у парапетов здесь начинают занимать за 3–4 часа до начала шоу.
- Мытнинская набережная и пляж Петропавловской крепости. Сама крепость во время пиротехнического шоу часто используется как стартовая площадка для залпов, поэтому доступ туда может быть ограничен, но близлежащие открытые участки дают прекрасный ракурс на Троицкий мост и разворот судна.
- Акватория Невы на теплоходе. Наблюдать за «Алыми парусами» с воды — один из самых комфортных вариантов, но судам запрещено находиться в зоне проведения пиротехнического шоу. Пассажирские теплоходы выстраиваются на безопасном расстоянии (обычно за Благовещенским или Литейным мостами). Оттуда прекрасно виден масштабный салют, но сам бриг может казаться довольно маленьким.
- Рестораны с панорамными окнами и видовые крыши. Комфортный, но дорогостоящий вариант. Столики в заведениях на набережных Невы или места на легальных видовых террасах с видом на Стрелку Васильевского острова и Дворцовый мост бронируются за несколько месяцев до июня. Это позволяет насладиться зрелищем без давки.
- Онлайн-трансляция. Для тех, кто не хочет сталкиваться с перекрытиями улиц, ограничениями в работе транспорта и огромными толпами, идеальным решением остается прямая телевизионная трансляция. Пятый канал вновь выступит организатором праздника «Алые паруса», а также проведет прямую трансляцию легендарного выпускного 27 июня 2026 года. Многокамерная съемка с вертолетов, кранов и дронов позволяет разглядеть малейшие детали шоу и мимику артистов гораздо лучше, чем из многотысячной толпы на набережной.