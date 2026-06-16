«Алые паруса» 2026 в Санкт-Петербурге: дата, программа и лучшие места для просмотра шоу

В 2026 году один из самых романтичных и масштабных праздников выпускников России — «Алые паруса» — вновь озарит Северную столицу. Это событие, ставшее символом взросления и исполнения желаний, традиционно собирает тысячи зрителей на берегах Невы.

Дата проведения «Алых парусов» в 2026 году

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

У главного молодежного праздника страны нет фиксированной календарной даты. По многолетней традиции организаторы выбирают субботу в конце июня, которая максимально близко совпадает с пиком самых светлых белых ночей, когда солнце едва заходит за горизонт, оставляя на небе романтичные сумерки. При выборе даты существует лишь одно незыблемое правило: торжество никогда не назначают на 22 июня — День памяти и скорби.

В 2026 году официальной датой проведения «Алых парусов» утверждено 27 июня.

Основные праздничные мероприятия стартуют в субботу вечером, ориентировочно в 20:00–22:00, когда на Дворцовой площади начнется сбор выпускников и официальная часть. Сама же кульминация — водно-пиротехническое шоу и появление легендарного корабля — развернется в акватории Невы уже глубокой ночью, в первые часы воскресенья, 28 июня (приблизительно в 00:40).

Когда пройдет генеральная репетиция «Алых парусов»

Фото - © Регина Ерофеева / Фотобанк Лори

Для тех, кто хочет увидеть знаменитый парусник без колоссального скопления людей, репетиции — идеальный шанс. Подготовка к такому сложному мероприятию требует ювелирной точности от экипажа и технических служб. Первые прогоны брига в акватории Невы проходят еще в середине июня (в частности, тренировочные проходы состоялись 11 и 12 июня). Однако самое захватывающее зрелище ждет жителей и гостей города за сутки до официального старта.

Генеральная репетиция «Алых парусов» состоится в ночь с 26 на 27 июня 2026 года.

Ориентировочное время проведения главного прогона — с 21:00 до 01:00. Именно в эту ночь бриг выходит в акваторию Невы напротив Дворцовой набережной в своем полном праздничном облачении — под развернутыми алыми парусами и в сопровождении динамического светового шоу. Мосты в эту ночь разводятся по особому графику, а корабль совершает несколько кругов под ними. Единственное отличие генеральной репетиции от самого праздника — отсутствие пиротехнического салюта, однако визуальная эстетика скользящего по темной воде судна ничуть не уступает оригинальному представлению.

Программа шоу «Алые паруса» 2026

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Организаторы «Алых парусов» из года в год придерживаются строжайшего правила: точная программа, имена ведущих, список приглашенных звезд и ключевая тема шоу держатся в строжайшем секрете практически до самого дня проведения. Сценарий и масштабные декорации раскрываются публике буквально за несколько дней до дня Х, когда на сайте городской администрации появляется официальный анонс.

Каждый год организаторы выбирают глобальную философскую или историческую тему. Например, в 2025 году концепция праздника была сформулирована как «Триумф добра над злом».

Если говорить о программе, то ориентиром могут служить прошлые сезоны. В 2025 году хедлайнером грандиозного концерта на Дворцовой площади стала легендарная Надежда Кадышева, чье выступление добавило празднику яркого национального колорита. Вместе с ней на сцену выходили популярные современные исполнители и кумиры молодежи: питерская рок-группа The Hatters, яркий молодой певец Akmal', поп-дуэт «5УТРА», певицы Зара и Валерия Bearwolf, а также культовые российские исполнители — группа «Иванушки International» и Вадим Самойлов. Ведущими вечера выступали Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина. В 2026 году зрителей точно ждет не менее звездный состав, в который войдут как топовые российские артисты, так и молодые петербургские таланты, прошедшие специальный открытый городской кастинг в начале июня.

Традиционный тайминг праздничной ночи выглядит следующим образом:

20:00–22:00 Проход выпускников, учителей и родителей на Дворцовую площадь по специальным пригласительным билетам. На большой сцене начинается разогрев и выступления молодежных коллективов.

22:00 Официальный старт праздника. Звучат поздравления от официальных лиц, включая руководство города и страны, после чего начинается масштабный многочасовой концерт звезд эстрады.

00:30 Завершение первой части концерта, многотысячная публика выпускников перемещается на Дворцовую набережную.

00:40 Старт кульминационного водно-пиротехнического шоу в акватории Невы. Лазерные спецэффекты, театрализованные номера на плавучих платформах у Стрелки Васильевского острова.

01:00 Грандиозный 10-минутный салют в честь выпускников, сопровождающий проход брига «Россия» под алыми парусами.

Как попасть на «Алые паруса», если ты не выпускник

Фото - © Григорий Евдокимов / Фотобанк Лори

Купить официальный билет на Дворцовую площадь невозможно. Городские власти и правоохранительные органы ежегодно предупреждают, что любые объявления о продаже билетов в интернете или с рук — это действия мошенников. Пройти по поддельным или чужим пригласительным через жесткие кордоны с металлоискателями и проверкой документов не удастся.

Тем не менее, для жителей города и туристов, не имеющих отношения к выпускным классам, есть легальные способы стать частью этого праздника:

Посетить генеральную репетицию 26 июня. Это самый простой и доступный способ увидеть легендарный бриг во всей красе, с поднятыми алыми парусами и включенной подсветкой. В эту ночь доступ на большинство набережных свободен для всех желающих. Набережные за пределами закрытой зоны. В ночь самого праздника, 27 июня, акватория Невы просматривается со многих точек. Вход туда абсолютно бесплатный и открыт для каждого, но нужно быть готовым к огромному количеству людей. Специальные экскурсионные программы. Многие городские туроператоры предлагают комбо-экскурсии, которые включают вечернюю автобусную прогулку по Петербургу и последующее размещение на одной из открытых набережных с хорошим панорамным обзором, где гиды помогают занять выгодные места.

Откуда лучше всего смотреть за шоу «Алые паруса»

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Если вы твердо решили увидеть проход брига и салют в ночь с 27 на 28 июня, выбор локации имеет решающее значение. Маршрут корабля традиционно пролегает в самом сердце Петербурга: в прошлые годы судно начинало движение от Сенатской площади, проходило под Дворцовым мостом, совершало эффектный и сложный разворот в районе Зимней канавки и направлялось в сторону Троицкого моста.

Вот лучшие точки обзора, доступные для широкой публики: