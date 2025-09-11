Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду в Мытищах завершается

Работы по подготовке котельных городского округа Мытищи к осенне-зимнему периоду в основном завершены. Мероприятия по модернизации сейчас продолжаются в котельной № 72 в селе Марфино. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мониторинг работ проводится регулярно. На объекте организуются совещания с участием служб администрации городского округа, Министерства энергетики региона, ЖКХ и надзорных органов.

Котельная № 72, находящаяся в ведении Министерства обороны России, снабжает теплом более 2 тысяч человек в многоквартирных домах, общежитиях и ведомственном санатории «Подмосковье». На данный момент котельная работает с максимальной нагрузкой. ФГБУ «ЦЖКУ» заключило договор с подрядной организацией на замену котлов.

«На текущий момент работы продолжаются силами подрядной организации. Из трех котлов один работает, однако работы по сварке внутренней части и обмуровка двух котлов еще не завершены. Подрядчик заверил, что все работы будут выполнены до 15 сентября по одному и до 30 сентября по второму котлу», — сообщил директор управления ЖКХ городского округа Мытищи Станислав Карнаухов.

Обмуровка котла (защитное покрытие, своеобразный «щит», предотвращающий утечку тепла наружу и защищающий оборудование от опасного теплового излучения) играет важную роль в обеспечении безопасности, так как представляет собой систему огнеупорных и теплоизоляционных ограждений вокруг топки и других нагревающихся элементов.

До конца месяца в котельной № 72 должны быть завершены все основные работы, включая замену тепловых сетей на проблемных участках. Администрация округа и представители Министерства энергетики региона будут продолжать контролировать ситуацию и проверять выполнение пусконаладочных работ, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления в предстоящий сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.