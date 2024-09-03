Подготовка котельных Истры к новому отопительному сезону завершилась

Завершилась подготовка котельных к новому отопительному сезону в Истре — сейчас сотрудники АО «Истринская Теплосеть» проводят только плановые работы. В этом сезоне был сделан особый упор на тепловые сети, на которых провели капитальный ремонт, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Теплоэнергетическое хозяйство округа поделено на эксплуатационные районы. Один из них — эксплуатационный район № 4, куда входят такие отдаленные от крупных городов населенные пункты как: п. Румянцево (ул. Школьная) и в д. Кострово. Акцент сделан именно на эти населенные пункты, где присутствовал максимальный износ сетей, и здесь была проделана большая работа.

В общей сложности здесь было заменено порядка 550 старых труб на новые — с ППУ-изоляцией.

Помимо этого, на территории этого эксплуатационного района было отремонтировано 23 участка — в с. Онуфриево, д. Кострово, п. Курсаково, п. Румянцево, с. Новопетровское (ул. Полевая), д. Пречистое.

Работа по обновлению теплотрасс позволит снизить количество аварий и отключений тепла и ГВС в предстоящем сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.