Подготовка коммунальной спецтехники к зимнему сезону стартовала в Подмосковье
Фото - © Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Осмотр состояния коммунальной техники и содержания баз состоялся в Одинцовском городском округе. В нем принял участие зампред Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Главная задача — оценить состояние спецтехники и ремонтных баз в Подмосковье, а также пообщаться с коммунальщиками по вопросам снабжения всей необходимой техникой, запчастями и оборудованием. В октябре на территории региона будет проведена оценка готовности к осенне-зимнему периоду. А сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где предварительно обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, а также подсчитываем какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде»
заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Владислав Мурашов
База техники в Одинцово соответствует всем предъявляемым требованиям: достаточное количество места для коммунального транспорта, наличие ремзоны и оборудованных мест хранения материальных запасов.
В рамках выезда Владислав Мурашов также посетил Одинцовскую теплосеть, базу регионального оператора и провел еженедельный штаб с главами городских округов по вопросам содержания территорий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.