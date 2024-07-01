Подготовка коммунальной спецтехники к зимнему сезону стартовала в Подмосковье

«Главная задача — оценить состояние спецтехники и ремонтных баз в Подмосковье, а также пообщаться с коммунальщиками по вопросам снабжения всей необходимой техникой, запчастями и оборудованием. В октябре на территории региона будет проведена оценка готовности к осенне-зимнему периоду. А сейчас мы со специалистами еженедельно организуем выезды в муниципалитеты, где предварительно обсуждаем план уборки, проверяем наличие собственной техники и персонала, а также подсчитываем какое количество необходимо будет подключить в период пиковых нагрузок при залповом снегопаде»

заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов