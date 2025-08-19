сегодня в 10:47

Подготовка к зиме в Клину ведется по графику

В настоящее время в городском округе Клин проведены гидравлические испытания 256 км тепловых сетей (100%), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовка котельных практически завершена. Из 68 котельных подготовлены 66 котельных (97%). Еще 4 оставшиеся котельные выходят с планово-предупредительных работ 28 августа.

Специалисты «Водоканала» промыли 4 (100%) резервуаров чистой воды, заменили 65 из 66-ти задвижек (98,5%).

Из 1202 многоквартирных жилых домов порядка 70% готовы, имеют паспорта готовности к зиме, которые загружены в систему АИС ГЖИ.

Самые масштабные работы в городском округе Клин ведутся сейчас в рамках реализации концессионного соглашения с компанией «Газпром теплоэнерго МО».

«Концессионное соглашение активно реализуется. Подрядная организация ООО „ЕКС“ форсирует работы, привлекая дополнительные бригады. Работы идут круглосуточно. Старую воздушную теплотрассу демонтируют ночью, чтобы не создавать дискомфорт жителям, ограничивая движение в центре города по улицам Дзержинского, Менделеева, Новоямской. Все работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в округе будут завершены до 15 сентября», — сообщила сегодня врип главы городского округа Клин Инна Федотова на ВКС под руководством Губернатора области А. Ю. Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.