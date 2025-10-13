Подготовка к зиме в городском округе Мытищи на финишной прямой

Заместитель главы городского округа Александр Хаюров проинспектировал готовность АО «ГЖЭУ-4» к зимнему содержанию дворов и общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Предприятие полностью укомплектовано персоналом и техникой», — отметил заместитель директора-главный инженер АО «ГЖЭУ-4» Максим Алтунин.

На шести участках работают 74 дворника. Для эффективной уборки закуплено 200 лопат и запасено 110 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедом. Технический парк предприятия включает три трактора и десять единиц специализированной техники, готовой к оперативному реагированию.

«Все необходимые ресурсы для качественной уборки территорий в зимний период у организации имеются», — отметил Александр Хаюров.

По итогам инспекции Александр Хаюров подчеркнул важность готовности управляющих компаний до наступления холодов и указал контрольную дату — 15 октября, когда вся инфраструктура должна быть подготовлена к эксплуатации в зимних условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.