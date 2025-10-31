Подготовка к зиме и обращения граждан обсудили на «Часе ЖКХ» в Реутове

В Администрации Реутова прошел традиционный «Час ЖКХ» при участии заместителей главы города, сотрудников ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также других служб жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Важнейшим вопросом повестки стал уровень подготовки городских служб к зимнему сезону. В ходе заседания также уделили внимание вопросу отработки запросов горожан в чат-боте ТКО. Кроме того, были подведены итоги проведения работ по наладке системы центрального отопления по адресу ул. Октября, д. 6 и обобщены результаты выполнения поручений после личного приема заместителя Главы по вопросам ЖКХ Владимира Климова.

В конце встречи ознакомились со сводным анализом обращений жителей округа. Основные темы — диспетчеризация социальных объектов и запуск оборудования на 5-й котельной на Юбилейном проспекте 5Б. Все поступившие заявки приняты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.