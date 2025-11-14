Подъезд в Реутове признали лучшим в Подмосковье

Реутов вновь подтвердил высокий стандарт содержания многоквартирных домов, одержав убедительную победу в престижном областном конкурсе. По итогам смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», подъезд, расположенный по адресу: улица Юбилейная, дом № 39, занял первое место в основной номинации «Лучший отремонтированный подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Таким образом, Реутов второй год подряд становится обладателем главной награды в данной категории. Победа в конкурсе, который проводится Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, является результатом не только качественного выполнения ремонтных работ.

Ключевую роль в достижении высокого результата сыграло эффективное взаимодействие жителей и управляющей организации. Это выразилось в совместной разработке дизайн-проекта и активном участии собственников в создании по-настоящему уютной и комфортной атмосферы в общем пространстве.

Именно такой комплексный подход, где современный ремонт дополняется инициативой и неравнодушием самих горожан, позволил конкурсному объекту выделиться среди множества претендентов и получить высшую оценку жюри по итогам выездных обследований. Данное достижение является ярким показателем системной работы, проводимой в городском округе по улучшению состояния жилищного фонда и созданию благоприятных условий для проживания.

Успех стал возможен благодаря активной гражданской позиции жителей дома № 39 по Юбилейному проспекту и профессионализму управляющей компании, которые совместными усилиями превратили общее пространство в образец для подражания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.