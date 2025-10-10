Подачу тепла регулируют в жилых домах пос Менделеево и Поварово Солнечногорска

Качество отопления многоквартирных домов проверили в поселках Менделеево и Поварово городского округа Солнечногорск. Поводом стали обращения жителей из-за пониженной температуры в помещениях. В осмотре участвовали депутат Госдумы Сергей Колунов, глава Солнечногорска Константнин Михальков, городской прокурор Дмитрий Антонов, представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они сверили температуру теплоносителя на выходе с трех котельных, на входе в жилые дома и непосредственно в квартирах. Замеры показали, что на входе в здания тепловая энергия соответствует нормативам, а сами дома по ряду адресов отапливаются недостаточно — во внутридомовой системе отопления есть воздух, который мешает циркуляции. Как сообщили специалисты, это недоработка управляющих компаний. Им поручили исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

«Система готова к зиме, но остаются задачи по внутридомовым сетям — здесь важно участие управляющих компаний, чтобы сбалансировать подачу тепла. Вместе с жителями, территориальными управлениями и управляющими компаниями прошли каждый дом, чтобы оперативно устранять проблемы. Отдельное внимание уделяем домам, расположенным выше остальных — там воздух собирается чаще, и требуется постоянный контроль», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Константин Михальков отметил, что при подготовке к зиме котельные Менделеево и Опытного завода в Поварово значительно модернизировали, повысили их надежность и резервы, и помимо этого там продолжают строительство блочно-модульных котельных. Также в Менделеево завершают прокладку новых теплосетей — работы вели планомерно на протяжении 3 лет по всему поселку, а это 20 км магистрали.

По итогам выезда приняли решение усилить воздействие на управляющие организации, взять на особый контроль дом № 42 в микрорайоне Лесхоз, где требуется периодическое развоздушивание, и отрегулировать самовольно установленные циркуляционные насосы для отопления в домах Поварово.

«Представители ресурсоснабжающей организации отмечают факт наличия именно незаконных, несогласованных насосов в многоквартирных домах, которые перетягивают тепло с одного дома на другой. Здесь работает принцип: „где насос мощнее, там и тепло“. Такого быть не должно, и проверкой по этой теме займутся представители ресурсоснабжающих организаций и прокуратура. Ситуацию взял на контроль», — сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По вопросам отопления в домах жители могут обратиться на горячую линию округа: 8(800)201-67-47.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.