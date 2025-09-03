сегодня в 14:36

Подачу горячей воды в мкрн Северное Сияние в Рузе могут восстановить 3 сентября

Подача горячей воды в микрорайоне Северное Сияние города Руза может быть восстановлена в среду, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

Коммунальщики работают над восстановлением горячего водоснабжения в домах № 1-11 в микрорайоне Северное Сияние подмосковной Рузы.

Ранее одна из читательниц обратилась в редакцию РИАМО с жалобой на то, что в микрорайоне Северное Сияние с 30 июня отсутствует подача горячей воды.

В ответ на обращение РИАМО с просьбой уточнить сроки возобновления подачи ГВС в жилые дома в данной части города в администрации муниципального округа ответили, что проблему планируется решить 3 сентября.