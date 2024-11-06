Подачу электроэнергии в жилые дома Электростали возобновят до 17:00

Подачу электроэнергии в жилые дома и социальные объекты городского округа Электросталь возобновят до 17:00 среды, сообщает Telegram-канал «Электросталь.Центр» .

Электричество отключили в 11:00 в связи с устранением технологического нарушения на теплосети.

Без света остались жилые дома №15, №17, №19 и №21 на улице Парковой; №3, №4, №5, №7, №8, №9, №11, №13 и 13а, №15, №17, №19, №21, №32 и №34 по улице Расковой; №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21, №23, №25, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №18, №20, №22, №24, №10а и 12а по улице Чернышевского.

Электричество также отсутствует в домах №5, №9, №6/2, №4/1, №10/2, №8/1, №1/104, №2/102, №11/2 и 7 по улице Советской; №106, №100, №98а, №130, №128, №126, №124, №122, №118, №116, №114, №112, №110 и №108 по Фрязевскому шоссе; №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №9 и №11 по улице Николаева.

Кроме того, без электричества остались жители многоквартирных домов №4, №8, №10, №12, №14, №16, №18, №20, №22, №4а и №8а на улице Пушкина, №13, №14, №9, №5, №8, №3, №7 и №2 по улице Маяковского; №30/13, №28, №26, №24, №22, №22а, №20, №20а, №18, №16, №27, №29, №31 и №31а по проспекту Ленина; №32а по улице Первомайской.

Помимо этого, в связи с проведением работ без света остались школы №1, 19, 9; детские сады на улице Маяковского и улице Пушкина, бойлерная ЭЗТМ.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Московской области отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.