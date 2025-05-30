Почти 900 кг пластика собрали в Подмосковье через сервис экомобиль в ходе акции

Жители Московской области сдали на переработку порядка 900 кг пластиковой упаковки в экомобиль, который уже отправился на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На территории региона каждые выходные останавливается специализированный транспорт по сбору вторичных ресурсов и пластиковых отходов. За сдачу житель получает бонусы от «ВкусВилл», которые можно использовать для покупок.

Расписание на выходные:

31 мая

Мытищи

Адрес: б-р Ветеранов, с. 2, парковка перед фермерским рынком «Экобазар» (координаты: 55.908977, 37.720636);

Химки

Адрес: ул. Машинцева вблизи д. 9 (площадка «Мегабак»);

Серпухов

Адрес: ул. Советская, д. 90, МАУК ДК «Россия»;

Видное

Адрес: ул. Березовая, д. 1, стр. 8, ТЦ «Красный камень» (парковка).

1 июня

Красногорск

Адрес: Волоколамское шоссе, 32-й километр, пгт. Нахабино (координаты 55.848768, 37.188105);

Балашиха

Адрес: парк Пехорка (координаты 55.799583, 37.938926);

Люберцы

Адрес: пгт. Томилино, ул. Кольцова (координаты: 55.656108, 37.953175);

Коломна

Адрес: вблизи кинотеатра «Русь» (координаты 55.063585, 38.747524).

Со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.