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Почти 90 входных дверей в подъезды Подмосковья отремонтировали по заявкам в феврале

По заявкам жителей на линию единой диспетчерской службы Московской области за февраль текущего года сотрудники УО провели ремонт запирающих устройств порядка 90 входных дверей в подъезды. Отработка задач проходила под контролем инспекторов регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Входная дверь в подъезд многоквартирного дома должна быть надежной и безопасной.

Согласно законодательству, она может иметь самозакрывающееся устройство, ограничитель хода и уплотнительные прокладки.

Регулярное обслуживание таких элементов необходимо для поддержания их функциональности и долговечности, которые обеспечивают безопасность всех проживающих в доме.

Управляющая организация отвечает за поддержание надлежащего состояния, обслуживание и своевременный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

При обнаружении неисправностей входной двери в подъезд следует обратиться в управляющую организацию МКД. Также можно сообщить в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.