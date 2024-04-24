Почти 800 куб м мусора вывезли с улиц Люберец за время апрельских субботников

В городском округе Люберцы продолжаются традиционные субботники. С начала апреля их участники собрали и вывезли порядка 800 куб. метров мусора, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Каждые выходные жители выходят на общественные, парковые и дворовые территории, чтобы с хорошим настроением совместно привести в порядок округ после зимы. Люберчане, в том числе самые маленькие, очень активно принимают участие в субботниках. За прошедшие три акции в субботниках приняли участие более 2 тыс. жителей, общими силами собрано и вывезено порядка 800 куб. метров мусора», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что в прошедшую субботу традиционные субботники прошли на 7 общественных и 28 дворовых территориях округа с музыкой, развлечениями и угощениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.