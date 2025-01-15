Почти 700 тыс тонн отходов вывез регоператор Рузского кластера в прошлом году

Регоператоры Подмосковья на постоянной основе занимаются сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов на территории Московской области. В 2024 году объем, вывезенный специалистами Рузского регионального оператора с обслуживаемых территорий, превысил 690 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Важно отметить, что для бесперебойной деятельности регоператора в работе задействована специальная техника — мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

После вывоза ключевая часть отходов проходит сортировку на специализированных комплексах и, как правило, становится пригодным ресурсом для переработки и повторного использования.

Подробнее ознакомиться с зоной деятельности регионального оператора можно на официальном сайте министерства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.