Почти 70 автомобилей эвакуировали с дворов Подмосковья в августе

В августе с дворовых территорий Московской области на спецстоянку было направлено порядка 70 транспортных средств. Цель — пресечение незаконной парковки вблизи КП, препятствующей проезду спецтехники, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Больше всего машин эвакуировано в Ленинском — 16 и Домодедово — 11.

Эвакуация машин нарушителей Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводится исключительно в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». Помимо эвакуации в зоне действия знаков всем нарушителям были выписаны штрафы.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал зампредседателя правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Всего с начала года за неправильную парковку с территорий региона было эвакуировано более 550 транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.