Почти 600 контейнерных площадок очистили от мусора в Подольске после снегопада

В Подольске продолжаются работы по вывозу твердых коммунальных отходов, которые были осложнены последствиями снегопадов. За сутки очищены сотни контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске ежедневно вывозят около 3,6 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. За прошедшие сутки спецтехника очистила 597 контейнерных площадок.

В том числе 17 февраля спецтехника работала на улице Правды, 24/26, в поселке Быково на улице Школьной, 1Б, и на улице Тепличной, 11.

При этом из-за парковки автомобилей подъезды к площадкам часто оказываются заблокированы, что затрудняет работу техники и приводит к задержкам вывоза мусора. Автовладельцев просят не перекрывать проезд к контейнерным площадкам, а если машина временно ограничивает доступ — оставлять под стеклом номер телефона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

