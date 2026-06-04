В Подмосковье более 38 тыс выпускников сдали ЕГЭ по русскому 4 июня

ЕГЭ по русскому языку прошел 4 июня в Подмосковье в рамках основного периода государственной итоговой аттестации. В экзамене приняли участие свыше 38 тысяч одиннадцатиклассников, результаты опубликуют не позднее 19 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Русский язык входит в число обязательных предметов для выпускников 11-х классов. Для получения аттестата и участия в приемной кампании вузов необходимо набрать минимальный установленный балл.

Экзамен провели в 272 пунктах проведения. За процедурой следили 764 общественных наблюдателя и 687 онлайн-наблюдателей, подключенных к системе дистанционного мониторинга. Работа состояла из 27 заданий, на выполнение которых отводилось 210 минут.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов была предусмотрена возможность сдать экзамен в форме государственного выпускного экзамена. В этом формате зарегистрировались 28 участников, продолжительность работы для них составила 235 минут.

Результаты станут известны не позднее 19 июня. Резервный день для пересдачи назначен на 22 июня.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.