Воробьев: Подмосковье поддержит центр развития промышленной робототехники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «ВПГ Лазеруан» Сергей Размахаев в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, позволяющее расширить центр промышленной робототехники во Фрязине. Это ключевая площадка для продвижения роботизированных и лазерных технологий, а еще база для специализированных образовательных программ.

По словам главы региона, «ВПГ Лазеруан» является единственным в РФ серийным производителем волоконных лазеров мирового уровня, чья линейка насчитывает свыше 600 видов сложнейших приборов — от промышленных до медицинских.

«Важно, что компания думает на перспективу, развивает роботизацию и готова делиться опытом. Она запустила центр промышленной робототехники, чтобы дать доступ к своему уникальному оборудованию небольшим подмосковным компаниям, у которых нет возможности приобрести его самостоятельно. Мы безусловно будем поддерживать этот проект, предоставляя компаниям возможность бесплатно или на льготных условиях использовать мощности центра. Это поможет небольшим производствам Подмосковья модернизировать свои цеха, стать более конкурентоспособными. А подготовка молодых кадров на базе центра позволит нашим заводам получать высококлассных специалистов, умеющих управлять умным оборудованием», — сказал Воробьев.

ЦРПТ заработал на базе действующего предприятия во Фрязине в 2025 году по гранту от Минпромторга в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Здесь собрали все ключевые компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Новое подразделение отвечает за реализацию образовательных программ для подготовки специалистов и оказание услуг промпредприятиям. Процесс формирования центра планируется завершить в 2027 году.

Фото - © Александра Степанова

«Решение о создании такого центра для „ВПГ Лазеруан“ не было спонтанным. Мы давно вынашивали идею построить во Фрязине передовую площадку, где будут объединены производство и обучение специалистов в сфере промышленной робототехники. Запуск грантовой программы позволил нам оформить эти замыслы в детально проработанный проект и представить его на конкурс. Наша победа стала подтверждением того, что экспертное сообщество разделяет нашу оценку: этот проект актуален и востребован», — отметил Размахаев.

Он рассказал о планах «ВПГ Лазеруан» по оснащению своих роботизированных комплексов ИИ, это позволит еще больше расширить возможности техники, а также значительно поднять ее функционал и эффективность. Первые проекты на роботизированных ячейках с ИИ, разработанным полностью своими силами, намерены запустить уже в 2026 году.

Компания — индустриальный партнер проекта «Профессионалитет», она вместе с Межрегиональным центром компетенций — техникумом им. С. П. Королева запустил программу обучения. На базе учебного заведения по стандартам предприятия запустили Центр лазерных технологий. Студенты осваивают там программирование и наладку роботизированных комплексов для лазерной сварки, учатся выбирать и оптимизировать параметры сварки для различных материалов и т. д.

Созданный в 1991 году «ВПГ Лазеруан» сейчас является крупнейшим поставщиком лазеров на постсоветском пространстве, чью продукцию применяют в медицине, телекоммуникациях, металлургии, машиностроении и других отраслях. Почти все оборудование компании разработано и собрано во Фрязине — на собственных производственном и R&D комплексах площадью около 55 тыс. кв. м. Ежегодно здесь могут выпускать свыше 10 тыс. лазеров.

«ВПГ Лазеруан» — одним из крупнейших экспортеров РФ в данной области. За рубеж, в основном в Индию и КНР, активно поставляют медицинские комплексы.

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