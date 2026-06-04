В Люберцах Подмосковья готовят к открытию детсад на 360 мест

Детский сад на 360 воспитанников завершают строить в жилом комплексе «Томилино Парк» городского округа Люберцы. В здании разместят 15 групп и профильные кабинеты, сейчас подрядчики ведут внутреннюю отделку и оснащение помещений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехэтажное здание рассчитано на 15 возрастных групп. В детском саду предусмотрены музыкальный и спортивный залы, комната для творческих занятий, кабинеты логопеда, психолога и медицинского работника. Пищеблок полного цикла обеспечит воспитанников сбалансированным питанием.

В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку, монтируют оборудование и собирают мебель. На прилегающей территории обустраивают прогулочные площадки с игровыми комплексами и теневыми навесами, а также спортивную зону для старших групп.

«Микрорайон молодой, активно заселяется молодыми семьями, и запрос на социнфраструктуру рядом с домом здесь высокий», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В микрорайоне продолжают развивать социальную инфраструктуру. Помимо детского сада к открытию готовят поликлинику на 540 посещений в смену с постом скорой помощи, также строится школа на 1100 мест. Застройщиком проекта выступает группа «Самолет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.