Квест «Город пЕРемен» пройдет 6 июня в Королеве Подмосковья

Городской квест «Город пЕРемен» состоится 6 июня в Королеве Подмосковья. Участники пройдут по объектам, построенным или обновленным по инициативе жителей, и выполнят тематические задания, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Проект «Город пЕРемен» называют первым в России квестом по городским объектам, созданным или реконструированным по наказам жителей. Ранее этапы прошли в Видном и Балашихе, где участие приняли более 2700 человек.

Участникам предлагают превратить обычную прогулку в интерактивное путешествие по школам, детским садам, паркам, скверам и спортивным площадкам, обновленным в рамках народной программы «Единой России». Команды будут выполнять фотозадания и разгадывать головоломки, искать необычные ракурсы и исторические артефакты. На маршрутах установят фотозоны с игротехниками в костюмах.

«Участники не смотрят на презентации и не читают официальные отчеты о работе „Единой России“ и местных властей, они идут по городу, отгадывают головоломки и видят сами, какие перемены произошли в городских округах за последние пять лет. Каждый объект на маршруте — это наказ жителей, который стал реальностью», — сказала руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц.

Глава Королева Игорь Трифонов отметил, что город за последние годы заметно изменился и квест позволит жителям увидеть эти перемены своими глазами.

Для участия нужно собрать команду от одного до пяти человек, при этом один из участников должен быть старше 18 лет. Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры, победителям вручат памятные призы и бонусы от партнеров. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте gorod-peremen.ru. Старт запланирован на 6 июня в 11:00 по адресу: Королев, улица Терешковой, дом 1.

Народную программу «Единой России» сформировали в 2021 году на основе более 780 тысяч предложений жителей Подмосковья. Сейчас партия готовит новую программу на следующие пять лет, и участники квеста смогут внести свои инициативы в стартовом городке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.