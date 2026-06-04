В Подмосковье представили ИИ-мониторинг парка Малевича

Пилотный проект по использованию визуально-языковой модели для мониторинга парка Малевича в Одинцовском округе представили на стенде Московской области на ПМЭФ. Система анализирует данные с видеокамер, формирует отчеты и рекомендации по развитию территории, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект реализован с применением визуально-языковой модели группы компаний ЦРТ. Решение создано на базе биометрической системы компьютерного зрения «Визирь.VLM» с поддержкой большой языковой модели. Платформа обрабатывает визуальные и текстовые данные в едином контуре и автоматизирует задачи, которые ранее выполнялись вручную.

«ИИ через видеокамеры отслеживает все, что происходит в парке. Он не просто фиксирует события — он понимает, что видит, составляет отчеты и подсказывает, как сделать лучше. Теперь каждое решение опирается на цифру, видеофакты и ИИ. Это сокращает неэффективные расходы бюджета, повышает прозрачность отчетности и комфорт посетителей», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Система анализирует посещаемость и формирует аналитические дашборды. В них отражаются количество семей, пожилых людей, мам с колясками, бегунов, велосипедистов и самокатчиков. Также показывается загруженность лавочек и спортивных площадок по времени суток и средняя загрузка за месяц, данные о числе спортсменов на каждой площадке и перечень популярных видов спорта. Дополнительно ИИ формирует сезонные рекомендации по развитию инфраструктуры.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский подчеркнул, что платформа «Визирь» уже использована более чем в 550 проектах в сфере спорта, транспорта и городского управления. По его словам, внедрение визуально-языковой модели в парке Малевича подтвердило эффективность технологии и открывает возможности для масштабирования решения в других регионах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.