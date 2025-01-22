Почти 560 единиц спецтехники пополнили автопарк «Россети Московский регион»

22 января состоялась торжественная церемония передачи ключей от нового современного спецтранспорта сотрудникам «Россети Московский регион». Ключи водителям-электромонтерам и сертификаты на получение новых машин руководителям столичных и областных филиалов вручил генеральный директор компании Александр Пятигор, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Парк спецтехники пополнился 557 единицами транспортных средств. В распоряжение энергетиков поступило 272 новых бригадных автомобиля, предназначенных для транспортировки бригад и оборудования, а также 30 экскаваторов для погрузочно-разгрузочных работ и 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы получили 40 единиц резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), которые позволяют оперативно обеспечить потребителей электроэнергией во время ремонтных или восстановительных работ. Также энергетики получили автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории.

«Обновление спецтехники, которую используют энергетики в своей работе — это весомый вклад в качество и надежность нашей работы. Современная спецтехника позволяет нам оперативно реагировать на вызовы и повышать уровень обслуживания потребителей региона. Мы гордимся тем, что большая часть техники — отечественного производства, что подтверждает наш курс на поддержку российских производителей и укрепление энергетической независимости региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Это рекордное по объемам обновление спецтехники за последние несколько лет. Часть автомобилей уже работает «в полях», помогая обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение наших потребителей. Особо хочу подчеркнуть, что почти вся приобретенная спецтехника российского производства, в частности концернов КАМАЗ и ГАЗ. Новые машины сочетают в себе мощность, надежность, отличные ходовые качества, неприхотливость в эксплуатации, обладают хорошими техническими характеристиками», — отметил генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.