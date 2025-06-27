сегодня в 10:34

Почти 5 км теплосетей обновят в Волоколамском округе к зиме

В поселке Сычево Волоколамского округа полным ходом идет масштабная модернизация тепловых сетей. К началу нового отопительного сезона здесь обновят почти пять километров устаревших коммуникаций, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Проект охватывает центральные улицы поселка: Нерудную, Мира и Детскую. Сейчас здесь ведется масштабная модернизация устаревших коммуникаций.

На сегодняшний день рабочие демонтировали более 500 метров старых труб, на их место уложили новые.

Смонтировали временную линию подачи горячей воды. Это нужно для того, чтобы жители не испытывали неудобств во время ремонта основных тепловых сетей.

Изношенные трубы меняют на бесшовные с пенополиуретановой изоляцией. Новые трубы обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами, что позволит снизить теплопотери и повысить энергоэффективность всей системы отопления в поселке.

«Работы идут в графике. Закончить планируем к началу отопительного сезона, — это позволит значительно улучшить качество теплоснабжения и обеспечить комфорт жителей в зимний период», — сказала Наталья Козлова.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.