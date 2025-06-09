Почти 35 тыс малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье в 2025 году

На территории Московской области активно ведутся работы по ремонту и обновлению элементов благоустройства. Особое внимание уделяется малым архитектурным формам, которые дополняют облик городских пространств, а также используются жителями региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала года специалисты коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели комплекс работ по обновлению порядка 35 тыс. элементов благоустройства.

В числе основных работ — покраска, локальный ремонт или замена поврежденных, демонтированных объектов.

Наибольшее количество работ по ремонту было выполнено в следующих муниципалитетах:

округ Пушкинский — 2 170;

Раменский округ — 1 958;

Луховицы — 1 784.

Жителям Подмосковья рекомендуем участвовать в поддержании надлежащего состояния элементов благоустройства.

При выявлении нарушений в содержании малых архитектурных форм — сообщите в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.