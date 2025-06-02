Почти 31 тыс малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье с весны

На территории Московской области с начала весны устранено порядка 31 тыс. дефектов малых архитектурных форм на общественных пространствах и во дворах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В течение весны работники коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели покраску, а также заменили поврежденные или демонтированные объекты.

Наибольшее число ремонтных мероприятий выполнено в городских и муниципальных округах:

округ Пушкинский — более 2 тыс.;

Раменский округ — более 1,7 тыс.;

Луховицы — 1,6 тыс.

Инспекторы министерства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Все выявленные недочеты оперативно передаются в работу ответственным службам.

Сообщить о недочетах в содержании территорий могут и сами жители в свою управляющую компанию, а также территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.