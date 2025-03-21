Почти 30 жителей Подмосковья принял руководящий состав Минчистоты региона

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провел личный прием граждан в общественной приемной правительства региона, сообщает пресс-служба ведомства.

На контроль взято порядка 30 обращений, связанных с ремонтом общего имущества в МКД, вывозом ТКО, начислениями платы за ЖКУ и благоустройством дворовых территорий.

Жительница Балашихи обратилась с вопросом о переносе контейнерной площадки. В результате детального разбора ситуации региональному оператору дано поручение выехать на место, оценить состояние КП и взять на контроль соблюдение графика вывоза. После чего администрацией будет рассмотрен вопрос о возможности переноса данной КП. Площадка также будет проверена на соответствие требованиям СанПин.

Заявителю из Орехово-Зуева в ходе приема были даны разъяснения о порядке проведения работ по благоустройству дворов, в частности обсудили и тему подтопления парковки. По итогам приема администрация муниципалитета должна все устранить в установленные сроки.

Жительнице Одинцово назначена встреча с инспекторским составом ведомства с целью проведения контрольно-надзорного мероприятия по вопросу ремонта кровли МКД управляющей организацией. Ранее компании уже было выдано предостережение.

Также более 10 вопросов жителей было решено проактивно до начала приема.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.