Почти 30 тысяч люберчан проголосовали за проекты благоустройства

Почти 30 тысяч люберчан приняли участие во всероссийском голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году, сообщили в пресс-службе округа.

Жители городского округа Люберцы могут отдать свой голос за один из шести представленных объектов: Красковский карьер, сквер «Аллея Мира», набережная Коренёвского пруда, сквер Победы в Малаховке, береговая линия пруда Шевченко, Каштановая аллея в Октябрьском.

«Выбор уже сделали 29781 человек. По мнению большинства, благоустроен должен быть Красковский карьер — именно он лидирует в голосовании», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Проголосовать можно до 12 июня текущего года на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтёров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.