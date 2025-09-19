Почти 30 дробилок для переработки древесины появится у коммунальщиков Подмосковья
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области в текущем году для нужд муниципальных бюджетных учреждений приобретет порядка 30 специализированных измельчителей веток — дробилок. Они позволят улучшить процесс утилизации растительных отходов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, дробилки уже закуплены в округа: Волоколамск, Лотошино, Рузский, Шаховская.
Дробилки — это высокотехнологичные машины, предназначенные для переработки веток, стволов деревьев и кустарника в мелкую щепу.
Преимущество внедрения такого оборудования — эффективная утилизация древесных отходов без необходимости их транспортировки.
Полученная в результате измельчения щепа широко применяется в городском хозяйстве:
- используется при проведении посадочных работ;
- применяется для мульчирования почвы;
- служит материалом для благоустройства территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.
«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.