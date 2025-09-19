Почти 30 дробилок для переработки древесины появится у коммунальщиков Подмосковья

Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области в текущем году для нужд муниципальных бюджетных учреждений приобретет порядка 30 специализированных измельчителей веток — дробилок. Они позволят улучшить процесс утилизации растительных отходов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, дробилки уже закуплены в округа: Волоколамск, Лотошино, Рузский, Шаховская.

Дробилки — это высокотехнологичные машины, предназначенные для переработки веток, стволов деревьев и кустарника в мелкую щепу.

Преимущество внедрения такого оборудования — эффективная утилизация древесных отходов без необходимости их транспортировки.

Полученная в результате измельчения щепа широко применяется в городском хозяйстве:

используется при проведении посадочных работ;

применяется для мульчирования почвы;

служит материалом для благоустройства территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.