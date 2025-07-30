Почти 25 тыс заявок на получение услуг подали через портал «Соцуслуги Подмосковья»

Жители Московской области подали 24,5 тыс. онлайн-заявок на получение социальных услуг. Самыми популярными стали реабилитационные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«В нашем регионе более 300 тыс. жителей получают социальные услуги. Им доступен широкий спектр возможностей для заботы о своем здоровье и развитии. От базовых консультаций до комплексных программ реабилитации — каждый может выбрать на портале «Социальные услуги Московской области» то, что ему необходимо. С начала этого года через него подали почти 25 тыс. заявлений», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

На реабилитационные услуги подали более 15 тыс. заявлений, они оказались самыми популярным. На втором месте — бронирование средств реабилитации (2,2 тыс. заявлений). Замыкает ТОП-3 — вызов социального такси (более 1 тыс. заявлений).

На портале «Социальные услуги Московской области» собрано все самое необходимое для получателей соцуслуг.

Особое внимание уделяется психологическому благополучию: опытные специалисты проводят как индивидуальные консультации, так и групповые сеансы арт-терапии. Для тех, кто стремится к активному восстановлению, доступно современное реабилитационное оборудование и новые программы реабилитации.

Также через портал можно оставить заявку на социальное такси или взять в прокат средства реабилитации.

Кроме того, на платформе можно записаться на занятия в трудовых мастерских, где доступно обучение кулинарии, шитью и гончарному искусству. Для тех, кто стремится идти в ногу со временем, организованы курсы цифровой и правовой грамотности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.