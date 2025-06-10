Почти 230 тыс куб м отходов вывез Сергиево-Посадский регоператор с начала июня

За указанный период силами специалистов регионального оператора Сергиево-Посадского кластера было вывезено порядка 230 тыс. куб. метров отходов, а также ликвидированы несанкционированные навалы — более 7,8 тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В топ-3 по объему вывоза ТКО:

Мытищи — более 40 тыс. куб. м;

Химки — более 33,4 тыс. куб. м;

Дмитровский округ— 33,2 тыс. куб. м.

Важно отметить, что в рамках программы по улучшению системы обращения с отходами продолжается ремонт и установка новых баков на контейнерных площадках. Так, в мае сотрудники регоператора смонтировали 45 новых контейнеров для ТКО, выполнили замену 386 баков ТКО и 157 баков РСО, которые вышли из строя.

Напомним, в зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят следующие территории: Долгопрудный, Дмитров, Дубна, Ивантеевка, Королёв, Лобня, Мытищи, Сергиев Посад, Пушкино, Талдом и Химки.

По вопросам содержания и обслуживания контейнерных площадок жители могут обращаться в Единый контакт-центр компании: 8 (495) 568-06-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.