Почти 200 незаконных рекламных объявлений выявили и удалили в Истре за неделю

Порядка 200 незаконных рекламных объявлений выявили и удалили сотрудники коммунальной службы МБУ «ДОДХИБ» на территории округа Истра за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Различные листовки, наклейки и баннеры, размещенные на фасадах домов, дверях подъездов, столбах, заборах, деревьях, автобусных остановках, нарушают правила размещения наружной рекламы, а также портят архитектурный облик населенных пунктов округа.

С началом теплого периода количество несанкционированной рекламы в разы увеличивается, поэтому сотрудники коммунальной службы в ежедневном режиме ведут мониторинг по выявлению и удалению объявлений с незаконной рекламой.

По такому же принципу МБУ «ДОДХИБ» проводит работу и с устранением вандальных надписей и граффити, которые также периодически появляются на зданиях, ограждениях, детских площадках и прочих объектах. Так, например, за минувшую неделю рабочие коммунальной службы убрали более 40 таких надписей и изображений.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.