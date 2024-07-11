Почти 200 многоквартирных домов отремонтируют в округе Пушкинский в этом году

В нынешнем году в 196 многоквартирных домах округа Пушкинский будет проведен капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг депутат Мособлдумы Михаил Ждан вместе с коллегами из фракции «Единая Россия» местного Совета депутатов Николаем Михайлиным и Анной Дунаевой посетил несколько домов в Пушкино, где ведутся работы. Встречи прошли по двум адресам: Московский проспект, дом № 57 и Ярославское шоссе, дом № 8.

«Подрядчики достаточно активно работают на объектах. Мы пообщались и с местными жителями, чтобы получить объективную оценку процесса ремонта дома. Отмечу, что в подъездах заменят и лифтовое оборудование», — прокомментировал рабочую встречу Михаил Ждан.

Подобные встречи с жителями и подрядчиками проводят на регулярной основе. Формат трехстороннего взаимодействия помогает осуществлять комплексный контроль капитального ремонтах на всех его этапах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.