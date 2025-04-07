Почти 200 аварийных деревьев во дворах Подмосковья срубили с начала года

Удаление сухих и аварийных деревьев является важной мерой, направленной на обеспечение безопасности жителей региона. С начала года специалисты коммунальных служб устранили порядка 200 опасных насаждений.

Больше всего деревьев ликвидировано в следующих городских округах:

округ Пушкинский — 26;

Сергиево-Посадский округ — 13;

Ступино — 13.

Работа выполняется для предотвращения падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий.

Опасность представляют не только аварийные деревья, но и засохшие насаждения, которые могут стать причиной серьезных инцидентов.

Процесс удаления деревьев требует профессиональной подготовки: специалист поднимается на верхушку дерева с помощью автовышки, фиксирует ствол и использует трос для безопасного спила. Срезанная часть дерева аккуратно опускается на землю при помощи лебёдки или другого механизма.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролируют каждый этап процесса обрезки, следя за тем, чтобы остатки сухостоя были своевременно вывезены после проведения работ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.