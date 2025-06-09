Почти 13 км линий уличного освещения смонтируют в Истре до конца года
Фото - © пресс-служба администрации
Почти 13 км линий уличного освещения будет смонтировано в текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Работы будут проводиться на 8 участках:
- д. Деньково, ул. Московская и ул. Рябиновая;
- с. Новопетровское, ул. Заречная;
- д. Рубцово, ул. Радужная;
- д. Савельево, ул. Солнечная;
- п. ст. Манихино, ул. Новая;
- ТОС «п. ст. Манихино, ул. Институтская» и ул. Павловская;
- п. ст. Манихино, ул. Мира, ул. Спортивная и Садовый переулок;
- п. Красный, ул. Первомайская и ул. 8 Марта (в сторону ул. Терешковой) рядом с контейнерными площадками.
Адреса были определены по результатам мониторинга и с учетом обращений местных жителей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на осуществление комплекса мероприятий.
Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.