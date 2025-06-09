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Почти 13 км линий уличного освещения смонтируют в Истре до конца года

Почти 13 км линий уличного освещения будет смонтировано в текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы будут проводиться на 8 участках:

д. Деньково, ул. Московская и ул. Рябиновая;

с. Новопетровское, ул. Заречная;

д. Рубцово, ул. Радужная;

д. Савельево, ул. Солнечная;

п. ст. Манихино, ул. Новая;

ТОС «п. ст. Манихино, ул. Институтская» и ул. Павловская;

п. ст. Манихино, ул. Мира, ул. Спортивная и Садовый переулок;

п. Красный, ул. Первомайская и ул. 8 Марта (в сторону ул. Терешковой) рядом с контейнерными площадками.

Адреса были определены по результатам мониторинга и с учетом обращений местных жителей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на осуществление комплекса мероприятий.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.