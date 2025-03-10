Почтальоны Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе

10 марта стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Почтальоны из подмосковных населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек могут побороться за звание лучшего земского почтальона. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Почта России гордится своей ролью в жизни каждого уголка нашей страны, особенно малых городов и сел. «Земский почтальон» — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности. Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии — наша общая задача», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

«Земский почтальон» состоит из трех этапов. На первом — в срок до 10 апреля почтовые работники будут подавать онлайн-заявки на сайте организатора в соответствующем разделе: земскийпочтальон.рф. Второй этап конкурса пройдет с 11 апреля по 1 мая. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня 2025 г. в социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/russianpost начнется общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

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