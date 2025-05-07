«Почта России» доставит ветеранам Подмосковья поздравления президента с 80-летием Победы

В преддверии Дня Победы «Почта России» доставит ветеранам ВОВ персональные поздравления президента РФ Владимира Путина. До 9 мая почтальоны вручат 18,3 тыс. писем лично в руки почетным адресатам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма, независимо от того, где они находятся в праздничные дни. Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае если адресата не будет дома, то письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

«Важная и почетная задача Почты из года в год — доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления нашего Президента с Днем Победы. В годовщину важнейшего события в истории России мы с особой гордостью и трепетом присоединяемся к поздравлениям в адрес тех, кто подарил нам Победу, на чью долю выпали горькие и тяжелые годы войны», — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.