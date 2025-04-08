Победителей нацпремии потребителей электроэнергии «Золотая опора» объявят в Москве

10 апреля в Национальном центре «Россия» пройдет церемония награждения победителей и лауреатов национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора». Мероприятие приручено к 20-летию компании «Мосэнергосбыт». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В этом году в награждении примут участие предприятия ключевых отраслей и Подмосковья, которые способствуют устойчивому развитию экономики региона, применяют последние технологии и формируют новые рабочие места. Всего награждение пройдет по семи номинациям:

«Энергия стратегического партнерства: лучшее предприятие промышленности»;

«Энергия мегаполиса: лучшее предприятие ЖКХ»;

«Надежное сотрудничество/ Энергия инноваций: лучшие предприятия сферы связи, страхования, финансовых услуг»;

«Агроэнергия: лучшие предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности»;

«Энергия эффективности: лучшее транспортное предприятие»;

«Энергия культуры: лучшее предприятие объектов образования и культуры»;

«Энергия здоровья: лучшее предприятие в сфере здравоохранения».

Национальная премия «Золотая опора» проводится с 2005 года и учреждена для поощрения энергоэффективных потребителей электроэнергии, которые внедряют инновационные решения и укрепляют долгосрочное сотрудничество.

«Вручение наград — это еще одна возможность поблагодарить клиентов за многолетнее доверие. Ведь наши взаимоотношения выходят далеко за рамки обычной поставки электроэнергии и сопутствующих взаиморасчетов. Мы рады отметить, что пул обладателей собственной золотой опоры, как знака нашей признательности, постоянно расширяется», — рассказал генеральный директор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.