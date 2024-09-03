По программе «Светлый город» в Клину в этом году заменят 6,5 км электросетей

В Клину начались работы по областной программе «Светлый город». В 2024 году в нее вошли два объекта: часть улиц в бывшем военном городке Клин-9 и деревня Мисирево. В общей сложности там обновят порядка 6,5 км сетей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На днях в военном городке прошли подготовительные работы: подрядчик выкопал ямы под установку опор освещения. Сегодня на объект завезли столбы.

«По муниципальному контракту подрядчик должен поменять в военном городке Клин-9 1, 3 км сетей. Сюда входит замена столбов освещения, прокладка СИП, установка кронштейнов и светильников. Конечно, энергосберегающих» — рассказала заместитель главы г. о. Клин Марина Белехова.

Работы должны закончить к концу сентября — началу октября. После подрядчик приступит к обновлению сетей в деревне Мисирево. Там пройдут аналогичные работы на 5, 2 км сетей.

Оба объекта вошли в программу модернизации после победы в голосовании на портале «Добродел». Он проходил в прошлом году. Программа на следующий год еще не сформирована, поэтому у жителей есть возможность включить свои деревни или улицы в модернизацию.

Напомним, программа «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Она направлена на ликвидацию недоосвещенных мест в области, повышение энергоэффективности уличного освещения, на создание комфортных условий для жителей на улицах и в общественных пространствах населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.