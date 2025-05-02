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По поручению главы Домодедова в округе включили отопление из-за похолодания

В Домодедове по поручению главы городского округа Евгении Михайловны Хрусталевой начат внеплановый запуск отопления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такое решение принято в связи с похолоданием и по многочисленным обращениями жителей.

Котельные уже запущены утром 2 мая, тепло начали подавать в многоквартирные дома и на объекты социальной сферы. Батареи, по словам Евгении Михайловны, начнут нагреваться к 15:00 2 мая. Подключение проходит поэтапно — система требует времени на полный прогрев.

«Держу вопрос на контроле. Просим отнестись с пониманием — включение отопления в мае мера вынужденная, но необходимая. Теплоноситель не был слит с систем, поэтому получится оперативно возобновить подачу тепла», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева.

«Важно, чтобы все жители чувствовали себя комфортно, особенно в условиях резкого снижения температуры», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.